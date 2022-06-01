Parrain du football en Amérique du Nord pendant des années, Chuck Blazer se promenait dans Central Park avec un perroquet sur l'épaule, louait un appartement dans la Trump Tower pour ses deux chats, et buvait des coups avec Vladimir Poutine ou la reine d'Angleterre. Puis, après l'attribution de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Chuck Blazer est devenu celui qui a fait tomber l'édifice de corruption de la FIFA, entraînant cette dernière dans sa propre chute. © DR Sales