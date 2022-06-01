La grande régalade
La grande régalade
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Partie 1

Entouré de ses chroniqueurs, Cyril Hanouna voit les choses en grand pour offrir aux téléspectateurs une soirée spectaculaire, placée sous le signe de la générosité, du partage et de l’émotion. Tout au long de la soirée, les surprises s’enchaînent et les rêves les plus fous prennent vie. Entre rires et instants bouleversants, Cyril Hanouna et son équipe vivront eux aussi des expériences uniques à travers des séquences surprenantes, conçues spécialement pour l'occasion. Plus qu’une émission, c'est une véritable célébration du partage et de la solidarité. © H2O

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Divertissement | Talk show | Humour

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