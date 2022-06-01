La grande soirée des comédies musicales Partie 2

Il y a 20 ans, la France vibrait aux notes de la comédie musicale la plus populaire qu’elle n’avait jamais connue : Notre-Dame de Paris. Depuis, les comédies musicales n’ont cessé de remplir les plus grandes salles, de créer des tubes aux mises en scènes pharaoniques et de révéler de nouvelles stars. De Starmania à Molière, en passant par Les 10 commandements, Le roi soleil, Roméo et Juliette, Flashdance, Je vais t’aimer, Grease ou Mamma Mia, revivez ces aventures musicales hors norme. Pour la première fois, les troupes mythiques sont réunies sur une même scène pour interpréter plus de 20 tubes à jamais gravés dans le cœur des Français, avec la participation exceptionnelle des interprètes originaux : Hélène Ségara, Damien Sargue, Cécilia Cara, Florent Mothe, Julie Zenatti, Daniel Lavoie, Mikelangelo Loconte, Ginie Line, Merwan Rim, Victoria Sio, Priscilla Betti et bien d’autres !