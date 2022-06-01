Sous le regard ému et tendre d’Alex Lutz, de Dany Boon, de ceux qui l’ont aimée, ce documentaire fait la part belle à une femme exceptionnelle de drôlerie, de culot, une pionnière de l’humour au féminin et du féminisme. En ridiculisant avec intelligence et acidité le machisme et en osant aborder tous les sujets en s’affranchissant des tabous, Sylvie Joly a inspiré toute une génération, de Valérie Lemercier à Muriel Robin, de Blanche Gardin à Camille Chamoux et Sandrine Sarroche… Ce film retrace la vie d’une femme pleine d’audace, de générosité et de sensibilité à travers les yeux de ceux qui l’aiment, mais aussi grâce à certains de ses sketchs culte. © GALAXIE PRESSE