Le soldat d’élite et chasseur de trésors archéologiques Nick Morton est sur les traces d'une antiquité avec son complice Chris Vail. Tandis qu'ils sont en pleine opération en Irak, ils découvrent le tombeau d’une princesse de l’ancienne Égypte, Ahmanet. Le transport du sarcophage à Londres va semer un vent de terreur sur l'île. Le réveil de la momie révèle une princesse en furie, qui fut momifiée vivante il y a cinq mille ans pour avoir vendu son âme au Dieu Seth. NBC UNIVERSAL