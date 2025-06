Johnny et Barbra sont tous deux venus fleurir la tombe de leur père dans un petit cimetière de campagne. Soudain, ils sont attaqués par un étrange vagabond. L'altercation tourne au drame : Johnny est tué. Terrorisée, Barbra s'enfuit et trouve refuge dans une maison isolée. Bientôt, elle est rejointe par Ben, un jeune homme à bout de souffle, qui semble tout aussi désemparé qu'elle. C'est par le biais de la radio qu'ils prennent connaissance de la situation : les morts s'animent et se mettent à dévorer les vivants. Tandis que Ben s'interroge sur l'origine de ce phénomène, Barbra sombre dans un inquiétant état second. © MK2