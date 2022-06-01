Dans les années 60, les femmes n'avaient pas la liberté de choisir leur métier ou de gérer leur argent sans l'autorisation de leur mari, plus de la moitié étant des ménagères au foyer à la fin des années 50, alors qu'aujourd'hui 70 % exercent une activité professionnelle. En soixante ans, grâce à d'importants efforts et sacrifices, les femmes ont réussi à s'imposer dans toutes les sphères professionnelles, bien que l'égalité hommes/femmes reste encore un combat en cours concernant les salaires, le partage des tâches et l'accès aux postes de direction. Ce documentaire raconte cette histoire d'émancipation, celle de nos mères et grand-mères, à travers des archives inédites et les éclairages d'historiennes spécialistes comme Michelle Perrot et Christine Bard. De nombreuses femmes de différentes générations et milieux témoignent, dont Mercedes Erra, Yaël Braun-Pivet, Nawell Madani, ainsi que des pionnières comme Anne Chopinet, première femme à avoir intégré Polytechnique en 1972. © PREMIERES LIGNES TELEVISION