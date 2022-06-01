Devenu persona non grata en Corée du Nord suite à la sortie de son film "The Red Chapel", le documentariste danois Mads Brügger est contacté par Ulrich Larsen, un cuisinier en arrêt maladie qui s'ennuie et lui propose donc d'infiltrer l'association d'amitié dano-nord-coréenne. Le début d'une aventure qui mènera la taupe jusqu'aux plus hautes sphères du régime autoritaire, avec lesquelles il signera bientôt un contrat de vente d'armes et de drogue. © 2020 PIRAYA FILM I AS & WINGMAN MEDIA APS