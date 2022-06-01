Lana Longuebarbe
Lana Longuebarbe
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Lana appartient à la lignée légendaire des Longuebarbe, célèbres meneurs de quêtes à travers les Dix Royaumes. Mais Lana a grandi à l'écart de l'aventure, sur l'île de Shediac, pendant que son père Andar parcourait les mers à bord de son navire légendaire. Quand l'invitation tarde à arriver, Lana décide de s'inviter à bord du bateau ! Aux côtés de son père et d'un équipage aussi improbable qu'attachant, elle va tenter de devenir l'une des plus grandes aventurières de tous les temps. © Gulli

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