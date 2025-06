En 2035, les quelques milliers d'habitants qui restent sur notre planète sont contraints de vivre sous terre. La surface du globe est devenue inhabitable à la suite d'un virus qui a décimé 99 % de la population. Les survivants mettent tous leurs espoirs dans un voyage à travers le temps pour découvrir les causes de la catastrophe et la prévenir. C'est James Cole, condamné à perpétuité pour rebellion et hanté depuis des années par une image incompréhensible, qui est désigné pour cette mission... © UGC Images