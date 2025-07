Kom est un jeune singe de la tribu Woonkos, qui vit au sommet des arbres, et dont la hantise est de tomber dans le monde d'en bas, qu'il croit peuplé de monstres maléfiques. Kom refuse de croire ces vieilles légendes. Par bravade et imprudence, il tombe et se retrouve dans le monde de Laankos et son château des singes... © MEDIATOON DISTRIBUTION