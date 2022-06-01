Kelly, architecte d'intérieur, se remet difficilement de sa dernière rupture même si sa meilleure amie la pousse à faire de nouvelles rencontres. Jeff, veuf depuis trois ans, a quitté son cabinet d'avocat pour s'essayer à l'assistance téléphonique pour les conducteurs. Pour sa première urgence, Jeff tombe sur Kelly qu'il parvient à rassurer alors qu'elle est coincée dans sa voiture accidentée. Après avoir raccroché, tous deux vont tout mettre en œuvre pour se revoir… GREAT POINT MEDIA