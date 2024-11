Pour cette 9e édition du Grand Gala de l’Humour Politique, Bernard Mabille a invité Michel Guidoni et les ténors de la satire politique pour un spectacle sans langue de bois. Avec pour maître-mot l’impertinence et afin de chahuter l’actualité politique avec talent et bonne humeur. Un spectacle exceptionnel retransmis depuis le Théâtre de la Tour Eiffel. © Arpagon Productions