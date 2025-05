Miranda est une infirmière dévouée qui rêve de devenir chirurgienne. Mais lorsqu’elle accepte un rendez-vous à l'aveugle et que l’homme se présente à sa porte, sa vie est brisée par une agression brutale. Même après que son agresseur, William, a été condamné et emprisonné pour le crime, Miranda ne parvient pas à surmonter son traumatisme. Elle décide alors de prendre contact avec lui, d'abord par lettres puis par des visites en prison, et va lentement construire une relation de confiance… © MEDIAWAN