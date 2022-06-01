Du Morning Live à Fatal, le meilleur de Michaël Youn
Du Morning Live à Fatal, le meilleur de Michaël Youn
Entouré de ses proches et de personnalités, Michaël Youn se confie avec sincérité sur les grands moments qui ont marqué sa vie. Révélé en 2000 dans le Morning Live, Michaël Youn a marqué les esprits avec ses mythiques boîtes à images et ses sketches hilarants. Michaël Youn marque aussi de son empreinte le milieu de la musique avec ses tubes incontournables et ses parodies légendaires ! Également acteur et réalisateur de comédies à succès, nous découvrirons comment il a vécu ses succès et échecs. À travers ce documentaire, Michaël Youn se dévoile sur sa vie et sa façon d'aborder son métier. Des confidences rares qui lèvent un peu plus le voile sur les facettes de cet artiste complet aux multiples talents. © Broadster

Documentaire | Cinéma | People

