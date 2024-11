D’Afghanistan aux États-Unis, du Pakistan à la France, en passant par le Qatar, les groupes talibans fondamentalistes sont directement liés au terrorisme international. Rencontre avec des témoins qui les ont combattus, et des anciens membres en exil à l’étranger ou dans les zones afghanes sous leur contrôle. Au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, lorsque les Talibans sont chassés d’Afghanistan, certains de leurs chefs sont envoyés à Guantanamo tandis que d’autres, retranchés au Pakistan ou dans leurs bases secrètes en Afghanistan, contre-attaquent et reprennent du terrain dès 2014. Avec le départ des GI’S, la voie est libre pour les Talibans et l’armée afghane est abandonnée à son sort. À Kaboul, les femmes, premières victimes des Talibans il y a vingt ans, sont maintenant menacées de mort. © C Productions Doc