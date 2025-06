Survie en pleine jungle, parcours d'obstacles réputés infranchissables, techniques de combat : 35 soldats vont devoir repousser leurs limites physiques et psychologiques pour venir à bout de la formation militaire la plus prisée et la plus difficile. Face à eux, les impitoyables instructeurs de la Légion étrangère. Après quatre semaines d'efforts et de privations, combien seront encore au garde-à-vous, prêts à recevoir le précieux sésame ? Immersion au cœur d'une aventure hors du commun. © YEMAYA