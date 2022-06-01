Retrouvez vos 20 chansons préférées de Florent Pagny : 20 titres incontournables qui ont marqué les esprits et le parcours de ce pilier de la chanson française. Qu’elles aient été écrites par Jean-Jacques Goldman, Pascal Obispo ou Calogero, ces 20 chansons racontent toute un peu de la vie de Florent Pagny, les obstacles qu’il a dû surmonter, l'amour qu'il voue à sa femme et les amitiés fortes entretenues par le chanteur. « Ma Liberté de Penser », « Savoir Aimer », « Et un jour une femme », « N'importe Quoi » ou encore « Caruso », quels sont les secrets de ses plus grands succès ? Quelles chansons vous ont le plus touchés ? Quel tube de Florent Pagny sera classé numéro 1 ? © CARSON PROD