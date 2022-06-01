Les Grosses Têtes : les archives de Philippe Bouvard
Les Grosses Têtes : les archives de Philippe Bouvard
podcast

Chaplin, Carel, Dutourd... Le meilleur du 3 août 1988 (2/3)

Les Grosses Têtes ne sont pas nées d’hier. Avant Laurent Ruquier, c’est bien sûr Philippe Bouvard qui a animé l’émission pendant une quarantaine d’années. L’ambiance était toute aussi folle qu’aujourd’hui avec des sociétaires comme Jean Yanne, Jacques Martin, Claude Sarraute, Sim ou encore Jean-Claude Brialy. Meilleurs moments, émissions intégrales, chroniques... Retrouvez une sélection d’archives datant des années 70 aux années 2000 ! RTL

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