Divertissement | Musique Une sélection des meilleurs chanteurs et artistes vocaux passés sur la scène de La France a un incroyable talent ! Revivez le parcours fabuleux des meilleurs chanteurs et artistes vocaux. Durant leur passage, ils ont su faire vibrer le jury et le public grâce à leur voix extraordinaire… L’occasion de redécouvrir aussi d’anciens talents sortis depuis de l’anonymat.