Pour fêter ses 10 ans, la famille des Marseillais s’est envolée pour le Mexique, plus unie et déterminée que jamais à profiter de chaque instant ensemble ! Pour rester dans l’aventure, tous vont devoir relever les challenges professionnels lancés par l’intransigeante Alejandra, leur nouvelle bookeuse. Plus forte que jamais, la grande famille des Marseillais est prête à s’enjailler avec son humour et sa bonne humeur légendaire. © BANIJAY PRODUCTIONS FRANCE