Ce documentaire retrace l’histoire de Philippe Bouvard, monstre sacré de la télévision, de la radio et du journalisme. Retour sur les grands moments qui ont forgé 60 ans de carrière, comme « Les grosses têtes » ou « Le petit théâtre de Bouvard », et sur les figures marquantes du show-business et de la politique qui l'ont entouré, comme Alain Delon, Nicolas Sarkozy ou Mimie Mathy. En mêlant archives et témoignages, découvrez l'homme derrière le personnage public, son parcours et ses passions pour la politique et la culture. © GALAXIE PRESSE