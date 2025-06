Les routes les plus dangereuses du monde Chicago : tension sur la route des gangs

Avec plus de 2 millions et demi d’habitants, Chicago est la 3ème plus grande ville des États-Unis. C’est aussi un des réseaux routiers les plus dangereux du continent américain. En cause : la criminalité. Un phénomène en hausse à l’instar des car jacking, ces vols de voitures qui s'accompagnent de menaces ou de violence sur le conducteur. C’est devenu une spécialité des gangs de Chicago. Avec une moyenne de 10 par jour en 2023, les automobilistes de la ville ne se sentent plus en sécurité. Des conducteurs agressés mais aussi des voitures dérobées. Ces dernières années, une nouvelle technique de vol à l’aide d’un simple câble USB est apparue dans la région. Ce phénomène a pris une ampleur inédite depuis 2021 avec l’apparition d’un challenge sur les réseaux sociaux. Pour les délinquants, souvent mineurs, c’est l’occasion d’afficher fièrement leurs méfaits en ligne. Des comportements aux conséquences parfois tragiques, entre délits de fuite et victimes collatérales. Autre fléau : des conditions climatiques extrêmes. En hiver, les températures avoisinent les -30 degrés et des blizzards à répétition sont souvent à l’origine d’impressionnants carambolages. Nous suivrons le shérif Marcus Schuh, en poste depuis 10 ans, témoin d’une des pires collisions de l’histoire du comté de Winnebago. Ces conditions extrêmes bénéficient aux entreprises de dépannage. Appelées à l’aide pour intervenir sur les lieux des accidents, certaines n’hésitent pas à profiter des automobilistes déboussolés, en utilisant des pratiques commerciales condamnables. À la clé parfois, des factures aux prix prohibitifs, de plusieurs milliers de dollars, injustifiées et illégales. Pour protéger les usagers de ce larcin, des unités spéciales ont été mises en place. L’enquêteur Ira Navarro consacre ses journées à traquer les dépanneurs peu scrupuleux.