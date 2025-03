07.03.2025|7:37 Le correspondant italien

Un nouveau débarque chez les Sisters : le correspondant italien de Wendy ! Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va sacrément bousculer la vie des deux Sisters. Déjà, elles sont obligées de dormir ensemble - et dormir avec Marine, c'est une vraie galère - mais surtout elles vont devoir se familiariser avec les comportements du jeune homme. Et elles ne sont pas au bout de leurs surprises…