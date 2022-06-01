La sauce froide Apéro

Née en Normandie il y a 80 ans, Elle & Vire s'engage à faire vivre le goût du vrai. Son savoir-faire laitier accompagne la cuisine et la pâtisserie avec des crèmes et des beurres de qualité au goût généreux, pensés pour tous les passionnés. Partenaire du Meilleur Pâtissier depuis plus de 10 ans, Elle & Vire partage sa passion du fait-maison, entre gourmandise, créativité et maîtrise des gestes. Découvrez 5 techniques de chefs pour réussir vos plus belles créations. © M6 Créations