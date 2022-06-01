La première émission de divertissement Ecoprod
Consommer moins, mais mieux !
L'écologie au quotidien
On se met au vert !
Marcher, une pratique aux nombreux bienfaits
Sobriété numérique : les bonnes pratiques !
Leur site anti-gaspi vous permet de payer vos courses moins chères
Des investisseurs aux trajectoires singulières ont choisi de donner leur chance à de nouveaux entrepreneurs. Aujourd’hui, ils ont l’opportunité de transmettre leur expérience et de miser sur des projets qui changeront peut-être le monde de demain. Avant d’investir leur argent personnel et leur temps, les investisseurs devront être convaincus. Par les chiffres mais aussi par l’entrepreneur. Tous se verront en revanche offrir la même chance unique : une rencontre, capable de changer leur vie.
Le tabac banni des pistes de ski
Le décret est passé inaperçu au mois de juin, une période de l'année où l'on n'a pas vraiment la tête aux sports d'hiver. Il est désormais interdit de fumer sur les pistes de ski. Comme sur les plages. Au nom de la santé publique et de l'environnement : des dizaines de milliers de mégots sont ramassés à la fin de la saison d'hiver.
Des idées connectées pour moins dépenser d'électricité
Pour éviter que votre facture d'électricité ne flambe, voici des solutions connectées qui permettent de faire des économies d'énergie... et donc des économies de facture : jusqu'à 30% !
Une portion d'autoroute pour recharger les batteries en roulant
Un tronçon de l'autoroute A10 permet désormais de recharger son véhicule en roulant. Encore en phase de test, cette technologie par induction est très prometteuse et devrait aider à la décarbonation du secteur du transport.
La déshydratation permet une longue conservation des aliments
Conserver plus longtemps ses fruits, légumes, viandes, poissons et herbes aromatiques en retirant leur eau, c'est possible grâce aux lyophilisateurs qui permettent de déshydrater la nourriture et lutter contre le gaspillage alimentaire. De plus en plus de consommateurs sont séduits.
La baie de Somme : un écrin de nature en Picardie
Cap sur la baie de Somme, véritable écrin de nature en Picardie. Partons à la découverte de cette biodiversité préservée et 70 km² de plaines humides à explorer.