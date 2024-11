Divertissement | Maison & déco Stéphanie, 55 ans, et Céline, 52 ans, sont deux sœurs très complices. Depuis plus de 6 mois, elles cherchent à vendre la maison de leurs parents, à Plaisir, dans les Yvelines. À 80 ans, leurs parents ont en effet décidé de se séparer... Et d’aller faire maison de retraite à part ! L’argent de la vente servira à payer les deux maisons de retraite. Il est donc urgent pour Stéphanie et Céline de vendre ce bien. Stéphane Plaza va tout mettre en œuvre pour vendre enfin cette maison et Stéphanie Catanzano va tout miser sur un aménagement moderne et coloré ! Christopher, 18 ans, et sa sœur Maëva, 13 ans, ont été pris en charge par leur grand-mère après avoir perdu leurs parents et ont quitté l’appartement dans lequel ils vivaient à Argenteuil, dans le Val-d’Oise. Sur les conseils du notaire, ils ont décidé de vendre l’appartement car Christopher se trouve trop jeune pour l’assumer seul. Le problème : cet appartement, laissé à l’abandon, ne peut être mis à la vente dans cet état. Stéphane Plaza et Sophie Ferjani vont remuer ciel et terre pour trouver des solutions, retaper cet appartement et le vendre au meilleur prix.