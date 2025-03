5 avril 1971, 343 femmes, connues et anonymes, avouent publiquement avoir avorté dans l’illégalité dans un manifeste rédigé par Simone de Beauvoir et publié dans le Nouvel Observateur. Elles prennent le risque de poursuites judiciaires, de la prison. Mais elles n’ont plus le choix. Il faut en finir avec l’hécatombe. Chaque année, un million de femmes avortent clandestinement, mettant en danger leur santé, leur vie parfois. Quatre ans plus tard, la loi Veil dépénalisait l’avortement. Cinquante ans plus tard, celles qui ont eu l’idée de ce manifeste témoignent. © LA COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES