Film | Comédie | Action Reda et Stan sont deux amis prêts à tout l’un pour l’autre. Lorsque Brahim, le petit frère de Reda, influenceur et fan de Pablo Escobar, se fait kidnapper par des narcotrafiquants en Colombie, les deux potes vont tout faire pour le retrouver. Reda et Stan prennent la direction de Medellin en compagnie de Chafik. Sur place, les trois hommes vont devoir combattre l’un des cartels les plus dangereux du pays...