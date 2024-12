Avec 60 ans de carrière et de nombreuses chansons reconnues comme des classiques, Michel Sardou est un des chanteurs français les plus populaires. Après sa tournée triomphale « Je me souviens d’un adieu », qui a rassemblé plus de 400 000 spectateurs, l’artiste partage un film live unique retraçant ce show exceptionnel à la Défense Arena. Accompagné d’un orchestre d’une vingtaine de musiciens, Michel Sardou interprète ses plus grands succès dans un spectacle à la mesure de ce monument de la chanson, pour revivre toute l’émotion de l’ultime tournée. © ELEPHANT ADVENTURES