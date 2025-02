Mylène Farmer demeure la plus mystérieuse des chanteuses françaises. Véritable objet de culte, la diva à la chevelure rousse déchaîne les foules. Ses concerts sont d'authentiques shows à l'américaine avec des mises en scène très spectaculaires, toujours très attendus par ses fans.Avec à son actif les tubes « Libertine », « Sans contrefaçon » ou encore « Pourvu qu'elles soient douces », elle détient le record du nombre de disques de diamant. Elle est également l'artiste ayant classé le plus de singles à la première place du Top 50, avec 13 titres. À travers les moments clé de sa carrière, vous découvrirez les secrets du succès de cette artiste hors norme que rien pourtant ne prédestinait à devenir une immense star. Comment Mylène Farmer a-t-elle réussi à se démarquer des autres chanteuses de sa génération ? Quelles idées, révolutionnaires pour l'époque, ont boosté la popularité de l'interprète ? Quels messages, toujours audacieux, se cachent derrière les paroles de ses tubes ? Pourquoi l'artiste est-elle si rare à la télévision ? Et, plus étonnant, pourquoi a-t-elle failli à plusieurs reprises renoncer à la chanson ? © C PRODUCTIONS