S1 E1 - Retour au pays

Naruto revient à Konoha après des années d’entraînement, prêt à retrouver des camarades qui ont bien changé. Mais les retrouvailles sont de courte durée : Gaara, devenu Kazekage, est pris pour cible. Tout pointe vers l'Akatsuki ... mais dans quel but ? Une menace grandissante, des alliances fragiles et un héros prêt à tout : la nouvelle ère du ninja commence maintenant. ©2002 MASASHI KISHIMOTO / 2007 SHIPPUDEN All Rights Reserved.