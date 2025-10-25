Objectif maison : chantier en famille S1 E6

Diffusé le 06/10/2022

Dans le Tarn, les Riby vont s’attaquer à la construction de la piscine. Et comme toujours avec eux, rien ne va se passer comme prévu. Heureusement, à la fin de toutes ces épreuves, ils vont pouvoir célébrer la fin des travaux… à leur façon ! Dans les Landes, pour Arthur et Cécile qui construisent une immense maison en bois, les soucis ne cessent de s’accumuler : augmentation des prix des matériaux et retards des délais de livraison. Mais le couple est bien décidé à ne pas se laisser abattre. En Normandie, les artistes Samuel et Mathilde mettent les bouchées doubles pour finir à temps leur maison container. Et le résultat risque bien d’être bluffant. Leurs amis vont enfin pouvoir découvrir cette construction originale. Dans l’Oise, Lionel et Sylvie, qui font construire leur maison, vont enfin recevoir leurs clés. Et après un montage de meubles bien éprouvant, ils vont pouvoir fêter leur emménagement dans leur petit nid douillet avec leur famille et amis.