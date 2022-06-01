Opération Valkyrie : la peur au ventre
Opération Valkyrie : la peur au ventre
Alors qu'une opération devant mettre Hitler hors d'état de nuire est en préparation, une unité spéciale des forces alliées est envoyée sur le territoire du IIIe Reich afin d'extraire un homme, membre actif de la Résistance, dont le rôle est de diriger l'Allemagne de l'après-guerre. Malheureusement, le plan échoue. Sentant que l'étau se resserre, de nombreux dignitaires nazis prévoient de rejoindre l'Argentine, en Amérique du Sud, afin d'y instaurer un IVe Reich. Pour les en empêcher, une alliance inattendue se forme avec des soldats soviétiques. © SONY PICTURES TELEVISION INTERNATIONAL

Film | Histoire | Action

