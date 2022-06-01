Overlord
6play

S1 E13 - Joueur contre PNJ

En 2138, un joueur passionné, Suzuki Satoru, reste connecté jusqu’à la fermeture des serveurs du jeu en ligne Yggdrasil. Mais au lieu d’être déconnecté, il se retrouve piégé dans le corps de son avatar, Momonga, un seigneur mort-vivant surpuissant. Sous le nom d’Ainz Ooal Gown, il décide d’explorer ce nouveau monde et d’y imposer son influence, tout en cherchant d’autres joueurs piégés. © Kugane Maruyama, PUBLISHED BY KADOWAWA CORPORATION/OVERLORD4 PARTNERS

Série | Animé | Action

