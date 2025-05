Piquantes ! Émission 16

Nicole Ferroni, accompagnée de ses Piquantes, revisite l’actualité avec ses invités. Chaque chroniqueuse apporte son style, son humour et sa vision personnelle sur des thématiques variées : féminisme, politique, culture. Et pour la dernière de la saison, c’est une soirée sous le signe du talent et de l'amour : Muriel Robin, humoriste et comédienne reconnue, et sa femme Anne Le Nen, également comédienne, sont nos invitées spéciales.