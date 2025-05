Pokémon Menace sur l'arène D'Ogoesse

Le bateau de nos héros arrive à l'Île du Paladin, et Rachid apprend que ses frères Armando et Noa sont en route pour la même destination. Pendant que Sacha, Iris et Rachid les attendent, un Blizzaroi s'approche d'eux et Feuillajou offre des Baies ...