La consommation en eau minérale naturelle des Français soulève parfois des questions environnementales, économiques et sociales. Pour appréhender ces enjeux, explorons l'impluvium d'evian et celui de Volvic aux côtés des acteurs locaux, pour découvrir leurs engagements et les actions concrètes déployées en faveur de la préservation de l'eau et de l'environnement sur les territoires. © Danone