Christopher, 37 ans, et Myriam, 40 ans, vivent à Ajaccio en Corse avec leurs 3 enfants. Après leur voyage de noce à l'île Maurice, ils ont décidé de s'installer sur cette île paradisiaque et ont fait appel à Stéphane Plaza pour trouver le bien de leurs rêves. Stéphane va s’investir totalement dans cette recherche, comprendre le marché immobilier de l’île, trouver les bons contacts et dénicher des biens qui pourraient faire le bonheur de cette famille. Benoît, 46 ans, et Emmanuelle, 42 ans, forment une famille recomposée avec leurs enfants respectifs. Ils vivent en location à Metz, mais le manque d'espace les empêche d'accueillir les enfants de Benoît en garde alternée. La priorité est de trouver une grande maison qui leur permettra de se réunir et de retrouver une vraie vie de famille. Mathieu Beyer va redoubler d’énergie pour trouver la maison idéale. Bretonne d’origine, Lisa, 19 ans, a perdu sa maman il y a quelques mois et habite actuellement chez un ami à Rennes le temps de trouver son premier appartement. Agnès Bardoux va voler au secours de cette jeune fille livrée à elle-même en la guidant dans les visites d'appartements bien situés, sécurisés et charmants où Lisa pourra enfin se sentir chez elle.