Rendez-vous chez Cyril Lignac
Cyril Lignac accueille chez lui trois personnalités. Avec sa chaleur aveyronnaise, il les embarque pour une soirée conviviale, placée sous le signe de la cuisine et des confidences. À travers des plats qui ont marqué leur enfance ou leur parcours, Cyril découvre ses invités autrement : plus intimes, plus vrais, comme on ne les a jamais vus. Entrée, plat, dessert : chacun prend son tour aux fourneaux. Puis vient le moment tant attendu de la dégustation où le chef livrera son avis d’expert… mais surtout partagera un vrai moment de complicité avec ses invités. En se prêtant au jeu de la recette, les personnalités se dévoilent avec sincérité, qu’elles soient expertes ou débutantes. Et si c’était autour d’un plat que les célébrités se montraient les plus authentiques ? © KITCHEN FACTORY

Divertissement | Cuisine

