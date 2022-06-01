À la conquête de Sherwood

À tout juste dix ans, Robin est déjà un véritable héros. Mais il lui manque la maturité qui saura tempérer sa témérité ! Ses acrobaties ne sont pas toujours réussies et ses plans sont souvent incomplets. Heureusement, ses amis sont toujours là pour l'aider. Avec beaucoup de persévérance et d'humour, ils s'élèvent toujours ensemble contre les manigances de Prince John et son serviteur Basil. © Gulli