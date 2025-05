Scandal S3 E11 - Publius

Cyrus et Leo Bergen, le directeur de campagne de Sally Langston, découvrent que quelqu'un commence à révéler la vérité sur la mort de Daniel Douglas à la presse, via le pseudonyme de « Publius ». Cyrus parvient à temporiser en utilisant Charlie, qui travaille maintenant avec Quinn, pour faire taire le médecin légiste. Par ailleurs, alors que Sally maintient sa candidature à la présidence, Fitz nomme un nouveau vice-président, Andrew Nichols, gouverneur de Californie et ami de longue date…