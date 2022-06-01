Solidarité incendies : le grand concert en direct
Solidarité incendies : le grand concert en direct
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Solidarité Incendies - le grand concert en direct

Face aux incendies dévastateurs qu'a connus notre pays et en soutien aux victimes, M6 diffuse un concert live depuis l'Arkéa Arena de Bordeaux. Cet événement 100 % solidaire réunit des grands noms de la chanson française : Pascal Obispo, Zazie, Renaud, -M-, Superbus, Bénabar, Gaëtan Roussel, Axel Bauer, Gauvain Sers, Jeanne Mas, Julien Clerc, Natasha St-Pier et Noé Preszow... Une soirée d'émotion et de générosité où l'intégralité des bénéfices sera reversée à la Fondation de France pour soutenir les sinistrés dans leur reconstruction. Un élan de solidarité nationale face au drame humain ! © H20 PRODUCTION

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Divertissement | Musique

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