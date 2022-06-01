Lorsque son père décède alors qu'elle n'a que 14 ans, la vie de Taelor Ranzau, riche héritière texane, vole en éclats. On la retrouve alors à 26 ans avec ce bilan : les 500 millions légués lui ont été volés ; sa mère l'a fait interner en centre de désintox ; elle traîne avec une bande de polytoxicomanes qui profitent de leurs moments de défonce pour aller chasser le lièvre en pick-up ; sa famille est plus azimutée que jamais. Au milieu de ce chaos américain, Taelor semble pourtant réussir à conserver une forme de dignité, de distance et de grâce. © 2017 FDB IMAGO - JONAS FILMS