La grande évasion

Bienvenue au Manoir Millesous, la demeure de Mme Millesous, une vieille dame richissime, et son chien adoré Bentley, qui porte un nœud rouge. Ils vivent dans l'opulence contrairement à Scraggs un raton laveur qui survit en fouillant les poubelles et qui observe avec jalousie les incessantes livraisons de nourriture au Manoir. Un jour, Scraggs a une idée il va se déguiser en adorable petit chat et infiltrer le manoir... © Cyber Group Studios