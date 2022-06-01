Lori et John sont secouristes dans une petite ville tranquille, mais Lori aspire à des missions plus ambitieuses et son couple est en pleine crise. Leurs enfants, Ian et Emma, retrouvent deux de leurs amis morts alors qu'ils avaient rendez-vous dans une mine désaffectée. Pensant que la grotte située sous la mine est envahie de gaz nocifs, ils alertent immédiatement leurs parents. D'autres phénomènes inquiétants se succèdent. Une catastrophe de grande ampleur pourrait bien être en marche. © 633709 NB Ltd & 9185-6435 Québec Inc. 2008