Divertissement | Série-réalité française | Emotion Amélie, Stéphane, Mélanie, Jade, Julien, Manon, Simon, Vivian, Jessy, Gary, Alex, Nico et Anaïs sont réunis aux côtés de Delphine Wespiser et reviennent sur les moments les plus marquants de leur aventure. Entre alliances stratégiques et trahisons, le temps des révélations est venu ! Les candidats vont également profiter de ce moment pour vous dévoiler les coulisses de l’émission et des scènes inédites