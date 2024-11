Divertissement | Maison & déco C'est au tour d’Isaac et Naïs de faire face au dilemme qui divise de nombreuses familles : rester et tout transformer ou partir et recommencer ailleurs. Sophie Ferjani et Antoine Blandin sont là pour les guider dans cette décision cruciale. Isaac et Naïs vivent dans une maison qu'ils apprécient, mais qui ne répond plus vraiment à leurs besoins. Entre l’envie d’avoir plus d’espace et de confort, et l’attachement à leur maison actuelle, le couple est indécis. Isaac, attaché au quartier et à leur maison, est prêt à rester et rénover. Naïs, de son côté, penche pour un nouveau départ, estimant que leur maison ne peut plus répondre aux besoins de leur famille en pleine croissance. Alors, qui saura convaincre Isaac et Naïs ?