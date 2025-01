Samy et Manon se marient dans 24 heures, les deux mariés ont décidé de fêter leur enterrement de vie de célibataires avec leurs amis. Ils ont loué deux belles suites dans un hôtel, l’une exclusivement réservée aux filles et l’autre aux garçons. Tout semble aller pour le mieux jusqu’à ce qu’une jolie inconnue frappe à la porte des garçons et que Samy en tombe fou amoureux. Tomber fou amoureux, c’est pas grave ; mais la veille de son mariage avec une autre c’est plutôt compliqué… Rassurez-vous néanmoins, tout va bien se passer ! © BONNE PIOCHE TELEVISION