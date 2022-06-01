A un détail près

Traces raconte comment un gramme de cocaïne peut faire basculer des vies. À travers les destins croisés de deux jeunes femmes : l’une qui consomme pour tenir la cadence, l’autre qui livre pour arrondir ses fins de mois, la série dévoile les conséquences souvent invisibles d’un trafic qui dépasse largement ceux qui y prennent part. Elle met en lumière les liens qui unissent consommateurs, dealers et services publics, et montre comment chacun, à son échelle, est concerné par cette réalité. © ELEPHANT WEBEDIA